خالد المشري: سنعلن عن خارطة الطريق الليبية قريبا

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، “اتفقنا في اجتماع القاهرة على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وجار إعداد خارطة طريق، من المقرر أن يُعلن عنها في ليبيا قريبا”.

وأضاف المشري، في لقاء صحفي على شاشة “القاهرة الإخبارية” إن الأطراف الليبية اجتمعت في القاهرة مرتين، وكانت اجتماعات مطولة، مؤكدًا أنه تم التوصول لنقاط اتفاق.

ولفت إلى عقد لقاء قريب مع رئيس محجلس النواب عقيلة صالح، بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، للإعلان عن خارطة الطريق وتوزيع النسخة النهائية من القاعدة الدستورية التي تم الاتفاق عليها، منوهًا بأنه تم الاتفاق على مدى زمني، لكن يتخفظ عن الإعلان عنه.

وأشار إلى أنه تقرر طرح نقطة الخلاف بين مجلس الدولة وجلس النواب، للاستفتاء الشعبي قائلا”الآن نركز على القاعدة الدستورية التي يجرى وفقا لها الانتخابات، وبالنسبة لهل يمكن إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين، يمكن إجراء استفتاء شعبي حولها”.

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