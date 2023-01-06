في إطار تطوير الشبكة.. صيانة محطة كهرباء تحويل تراغن

العنوان-تراغن

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إجراء فرق الصيانة بدائرة الجهد المتوسط مرزق أعمال صيانة لمحطة تحويل تراغن.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن أعمال الصيانة تأتي في ضوء الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.

وأعلنت الشركة، اليوم الجمعة، استبدال عدد (2) وحدة حلقية متقادمة بوحدتين رباعيتين جديدتين علي محطة بن عثمان وتركيب عدد (4) رؤوس كوابل ضغط عالي، من قبل فرقتي الكوابل والميكانيكية بدائرة توزيع حي الاندلس، وبتأمين الموقع من نقطة صيانة السياحية.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن ذلك يأتي في إطار تحسين وتطوير أداء الشبكة الكهربائية في كافة المدن الليبية.