قزيط يتوقع تصويت مجلسي النواب والدولة على الوثيقة الدستورية المعلن عنها في القاهرة بالمصادقة

ليبيا – توقع عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط تصويت مجلسي النواب والدولة على الوثيقة الدستورية التي أُعلن عنها اليوم في القاهرة بالمصادقة لتصبح نافذة.

قزيط وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” قال: “عقيلة والمشري اتفقا على أن يكون هناك لقاء في مدينة طبرق خلال الأيام القليلة المقبلة”.

ونوه إلى أن المواد الخلافية انحصرت في مادتين: ترشح العسكريين، وترشح مزدوجي الجنسية. متوقعًا أن تتم صياغتها بشكل يكسبها توافقًا ومصادقة.

وأشار إلى أن خارطة الطريق التي أعلنها رئيسا مجلسي النواب والدولة اليوم في القاهرة ستكون واضحة ومفصلية بخصوص توقيت وآليات وإجراءات الانتخابات.

قزيط لفت النظر إلى أن خارطة الطريق ستكون خريطة زمنية بضوابط محددة تشمل كل ما يخص العملية الانتخابية من إجراءات وقوانين.

