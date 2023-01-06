قبيلة الدرسة تؤكد دعمها للحكومة الليبية المكلفة برئاسة باشاغا

التقى رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، وفداً من أعيان قبيلة الدرسة، بحضور وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية، محمد أبوزقية.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة، في بيان اليوم الجمعة، إن الوفد أعربوا خلال اللقاء عن سعادتهم بلقاء رئيس الوزراء وجددوا دعمهم الكامل للحكومة الليبية، خصوصاً أنها جاءت بناءً على اختيار ليبي ليبي، مثنين على دورها وجهودها في مشروع المصالحة الوطنية الحقيقية.

كما رحب باشاغا بالوفد، وأشاد بتاريخ قبيلة الدرسة ودورها في المصالحة الوطنية ووقوفها مع بناء الوطن دائماً، مؤكداً على أن الحكومة الليبية جاءت للم شمل وخدمة الليبيين في جميع مناطق ليبيا.

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