ليبيا الان

قبيلة الدرسة تؤكد دعمها للحكومة الليبية المكلفة برئاسة باشاغا

تم النشر منذُ 21 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

التقى رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، وفداً من أعيان قبيلة الدرسة، بحضور وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية، محمد أبوزقية.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة، في بيان اليوم الجمعة، إن الوفد أعربوا خلال اللقاء عن سعادتهم بلقاء رئيس الوزراء وجددوا دعمهم الكامل للحكومة الليبية، خصوصاً أنها جاءت بناءً على اختيار ليبي ليبي، مثنين على دورها وجهودها في مشروع المصالحة الوطنية الحقيقية.

كما رحب باشاغا بالوفد، وأشاد بتاريخ قبيلة الدرسة ودورها في المصالحة الوطنية ووقوفها مع بناء الوطن دائماً، مؤكداً على أن الحكومة الليبية جاءت للم شمل وخدمة الليبيين في جميع مناطق ليبيا.

 

Trending

مراسلون بلا حدود: ليبيا أصبحت بؤرة سوداء على المستوى الإعلامي
Trending

النائب العام الليبي يبحث سبل مواجهة تنامي الجريمة في الزاوية

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك