موظفو مكافحة الفساد ينفون استخدام القوة في أداء مهام اللجنة المكلفة بالاستلام

الوطن| رصد

نفى موظفو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ما يشاع عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بشأن استخدام القوة في أداء مهام اللجنة المكلفة باستلام مقر الهيئة بمدينة طرابلس السياحية (أبو نواس)

وأضاف موظفو الهيئة في بيان “تتويجاً للجهود المبذولة من قبل الطرفين، للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبالتعاون مع موظفي الهيئة التي تسعى إلى توحيد الهيئة للقيام بالمهام المناطة بها، إذ نقف اليوم على مرحلة جديدة وخطوة مهمة لتوحيد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ نؤكد على ما تم انجازه واتخاذه من إجراءات لتوحيد الصف باعتبار هذا الإنجاز خطوة في الطريق الصحيح”