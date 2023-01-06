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عمران: التعديلات على “مشروع الدستور” كارثية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قللت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منتهية الولاية، نادية عمران، من تبعات لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري في العاصمة المصرية القاهرة أمس الخميس.

وقالت عمران في تصريحات صحفية، إن “البيان الختامي للقاء لم يأتِ بجديد”، مضيفة أن “مجلسي النواب والدولة لن يتوافقا على ما يسمونها بالنقاط الخلافية عدا أن التعديلات الأخرى على مشروع الدستور كارثية”، على حد تعبيرها.

وتابعت عمران: “ما دام الأمر في نهاية المطاف سيحال للاستفتاء كان الأولى عرض مشروع الدستور على الاستفتاء وترك القرار لليبيين”، وفق قولها.

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قناة ليبيا الحدث

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