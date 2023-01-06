ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سنيا البرينصي |

06 January, 2023

أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري أن النصاب اكتمل بالنسبة لقائمة رجال الأعمال التونسيين والليبيين الذين سيشاركون في أشغال المعرض التونسي الليبي لتطوير التجارة والصناعة المزمع عقده بمدينة مصراتة أيام 16 و17 و18 جانفي/يناير الجاري.

وأضاف الجزيري، في تصريح ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الجمعة، أن وزراء الاقتصاد والصناعة والمواصلات بليبيا أكدوا مشاركتهم في أشغال المعرض، مشيرا في الأثناء إلى إمكانية حضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

كما أكد الجزيري أن المعرض التونسي الليبي لتطوير التجارة والصناعة يلاقي دعما جيدا من الحكومة الليبية كما حظي بحملة إعلامية هامة من وسائل الإعلام الليبية.

وينعقد معرض مصراتة تحت شعار “تونس وليبيا بوابة افريقيا”.

وتشارك حوالي 100 مؤسسة تونسية والمئات من رجال الأعمال التونسيين في المعرض التونسي الليبي لتطوير التجارة والصناعة.

يشار إلى حجم المبادلات التجارية بين البلدين قد تضاعف من 1000 مليون دينار إلى حدود 2000 مليون دينار، وذلك إلى غاية شهر أوت/أغسطس 2020 وفق ما أفاد به الجزيري في تصريح سابق ل “بوابة افريقيا الإخبارية”.

ويطمح مجلس الأعمال التونسي الإفريقي إلى بلوغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 3500 مليون دينار في عام 2023.