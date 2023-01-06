نورلاند يُعلن تأييده للقاء المشري والمستشار صالح بالقاهرة

العنوان-طرابلس

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، أن نقاشات قادة مجلسي النواب والأعلى للدولة، في العاصمة المصرية القاهرة لا تترك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر لانتخابات برلمانية ورئاسية.

جاء ذلك عقب إصدار رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري بيانا مشتركا في ختام مشاوراتهما في القاهرة، أكدا خلاله توافقهما على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.

وقال نورلاند: “نحن نشارك كل الليبيين رغبتهم في رؤية القادة الليبيين يتبنون الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن للسماح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالشروع في تفعيل العملية الانتخابية”، معبرا عن التقدير للحكومة المصرية على تيسيرها لهذا الإنجاز.

وفي وقت سابق أعربت، الولايات المتحدة، عن تأييدها الشديد لدعوات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باثيلي، إلى توافق وطني في ليبيا حول وضع جدول زمني واضح للانتخابات.

وعبر تغريدة لسفارتها في ليبيا، قالت الولايات المتحدة، إنه “لا توجد أي وسيلة أخرى لضمان الاستقرار والسلام طويل الأمد”.