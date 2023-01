ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لجنة إعادة إعمار واستقرار مدينة بنغازي والتصدي للظروف الطارئة، المشكلة من قبل المجلس.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب مع اللجنة التي يرأسها حاتم العريبي، وبعضوية كل من فرج اقعيم، وعبد الرحمن زيد، عددًا من الملفات الخدمية المختصة بها اللجنة.

