ميليشيا “بالكور” تقتحم منازل الأهالي بمدينة العجيلات وتطالبهم بدفع إتاوات

شهدت مدينة العجيلات غربي ليبيا، اليوم الجمعة، اشتباكات بين الميليشيات والأهالي أدت إلى إغلاق طرق المدينة وتعذر إقامة صلاة الجمعة.

وقالت مصادر إن ميليشيا “بالكور” حاولت اقتحام عدة منازل واقعة في منطقة المطمر خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة، لإرغام الأهالي على دفع إتاوات.

وأضافت المصادر أن الأهالي قاومت الميليشيا وقاموا بإطلاق النار على عناصرها، ما أسفر عن مقتل أحدهم ويدعى عبد الله الشريف.

وذكرت المصادر أن ميليشيا “بالكور” تحشد المزيد من أفرادها من أجل مهاجمة المنطقة مجدداً، واستعادة جثة عنصرها المقتول، الذي تركته الميليشيا خلال انسحابها بعد مقاومة الأهالي.

وكانت مدينة العجيلات شهدت الثلاثاء الماضي، اشتباكات بين عدد من المجموعات المسلحة أبرزها مليشيات بالكور ومليشيات المشرقي، تسببت في إصابة أطفال ومواطنين وتعطيل الدراسة، وترويع المواطنين ومحاصرتهم في منازلهم.

Trending مراسلون بلا حدود: ليبيا أصبحت بؤرة سوداء على المستوى الإعلامي