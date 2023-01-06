المشري: اتفقت مع عقيلة على خارطة طريق سيعلن عنها خلال مدة قريبة

الوطن / رصد

قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري ، إن دور مصر يحث على التوافق، وجهودها تقدر تجاه ما تفعله لاستقرار ليبيا.

وأضاف المشري أن كثيرا من الدول الإقليمية والمؤثرة دوليا في المشهد الليبي كانوا أقرب إلى الاستقطاب، وبعد جولات الصراع المختلفة سياسيا وعسكريا أيقنت أن تحقيق الاستقرار والتنمية والمصالح المشتركة لن يتحقق بالاستقطاب، وإنما تتحقق بإيجاد توازن ونوع من التوافق، لذلك عليها التعاون للوصول إلى حل

وكشف المشري في تصريح صحفي ان هنالك خارطة طريق سيعلن عنها خلال مدة قريبة في ليبيا، مشيرا أن هناك لقاء قريب مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وسيعلن فيه عن خارطة الطريق، وستوزع فيه النسخة النهائية الموقعة والمعتمدة من القاعدة الدستورية الموافق عليها ، وأكد المشري أن جميع الأطراف اتفقت على مدى زمني لخارطة الطريق، ولكن لن تعلن في الوقت الحالي.