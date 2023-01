ليبيا – ناقش رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس في ديوان مجلس الوزراء مع وزير المواصلات محمد الشهوبي، انطلاق مشروع إنشاء صالة جديدة بمطار طرابلس الدولي.

الاجتماع تناول بحسب منصة “حكومتنا”متابعة القضايا المتعلقة بمصلحة الطيران المدني، بحضور رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، ورئيس مصلحة الطيران المدني محمد شليبك.

Shares

The post الدبيبة يتابع مع الشهوبي انطلاق مشروع إنشاء صالة جديدة بمطار طرابلس الدولي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية