شركة “أكاكوس” تعيد تشغيل بئر متوقف منذ 1996 بحقل الشرارة

أعلنت شركة أكاكوس للعمليات النفطية، اليوم الجمعة، إعادة تشغيل بئر B-18 بالامتياز 115 بحقل الشرارة الذي كان يعاني من تضرر كامل للطبقات مما أدى إلى توقفه عن الإنتاج منذ عام 1996.

وقالت الشركة في بيان، إنه تم إعادة تشغيل البئر في إطار الخطة المعمول بها من قبل إدارة التخطيط والتطوير بالشركة، لاستهداف بعض الآبار بإجراء صيانة مكثفة، وذلك من أجل استرداد بعض الآبار المقفلة ووضعها على الإنتاج.

وأضافت أن الكوادر الوطنية بإدارة التخطيط والتطوير وإدارة الحفر وصيانة الآبار، وبدعم مباشر من إدارة حقل الشرارة وقسم المضخات الغاطسة، وبتنفيذ ائتلاف شركة ابتكو وبيتكس وتوفير الدعم الكامل من الحفارة NWD-24، نجحت من استعادة البئر ووضعه على الإنتاج، وذلك بعد إجراء دراسة كاملة تتمثل في معرفة السبب وراء تضرر هذه الطبقات واختيار الحمض والمذيبات المناسبة التي تتماشى مع الطبقات دون إحداث أي اضرار جانبية.

وذكرت أنه وبعد تنفيذ الاختبار النهائي للبئر بتاريخ (04/01/2023)، حيث اشارت النتائج النهائية للبئر لوصول إنتاج الزيت به الى 365 برميل نفط يومياً، والذي بدوره ساهم في زيادة احتياطات النفط المؤكدة للشركة.

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وأعربت لجنة الإدارة بشركة أكاكوس للعمليات النفطية عن شكرها وتقديرها للإدارات المعنية ولكل من ساهم في نجاح برنامج الصيانة المكثفة وإعادة تفعيل الآبار المقفلة، وتحث على المضي قدماً في تقييم مثل هذه الآبار وضعها على الإنتاج من أجل تحقيق معدلات الإنتاج المرجوة.

كما أثنت شركة أكاكوس على الجهود المبذولة من قبل الكوادر الوطنية، والتي في بعض الأحيان واصلت العمل لفترة تصل الي 24 ساعة عمل متواصلة من أجل إنجاح العملية على الوجه المطلوب.