محلل سياسي: اجتماع إسطنبول غير ذي جدوى لأن حاضروه يفتقرون إلى التأثير

العنوان – طرابلس

اعتبر المحلل السياسي أحمد أبو عرقوب، أن الاجتماع الذي عقد في إسطنبول غير ذي جدوى لأن من حضروه يفتقرون إلى التأثير في الرأي العام الليبي، وغير مؤثرين إقليمياً ودولياً.

واستثنى أبوعرقوب – خلال تصريحات للشرق الأوسط – بعض الشخصيات التي قال إن لديها ارتباطات مع دول ترعى مشروع الإسلام السياسي، وهدفها تمكينه.

واستطرد المحلل السياسي :”لكن مشروع تمكين الإسلام السياسي من السلطة في الدول العربية أثبت فشله، وبات متهالكاً».

وأكد أن المجتمعين في إسطنبول يرغبون في الوصول للسلطة، وتجمعهم رابطة البحث عن دور سياسي وتنفيذي، في الدولة الليبية.

وافاد أنهم جميعاً خارج دائرة السلطة في ليبيا، موضحًا أن السلطة الحالية الموجودة في طرابلس، أو حتى المتمثلة في مجلسي النواب والأعلى للدولة متهالكة الشرعية.

ولفت المحلل السياسي إلى وجود حاجة إلى تغييرها، وإيجاد حل للسلطة التنفيذية بالبلاد.

وكان رؤساء أحزاب وشخصيات سياسية ليبية، بعضها ينتمي إلى تنظيم الإخوان، والجماعة المقاتلة، اتقوا على عقد حوار وطني جامع، بحثوا خلاله الشروط والمعايير التي يتم على أساسها اختيار رئيس ليبيا القادم.