ليبيا.. وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة تشارك في افتتاح معرض “بيت العرب” بالقاهرة

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الليبية، وفاء الكيلاني، في افتتاح معرض “بيت العرب” للأسر المنتجة بقصر القبة في العاصمة المصرية القاهرة، والذي أقيم برعاية رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وافتتح الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، ووزيرة التضامن الاجتماعي بمصر نيفين القباج، فعاليات المعرض، بحضور وزراء الشؤون الاجتماعية من 13 دولة عربية، والعديد من السفراء العرب والمندوبين عن الجامعة ومسؤولين ومهتمين بهذا المجال.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته الافتتاحية للمعرض، على أهمية إقامة مثل هذه المعارض بمشاركة كل الدول العربية الشقيقة في إطار تشجيع الأسر من أجل التعريف بإنتاجها المتنوع للرفع من مستوى معيشة هذه الأسر.

وعقب ذلك، رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بمصر نيفين القباج في كلمتها الافتتاحية، بالحضور وتلبيتهم الدعوة والمشاركة في هذا المعرض، مؤكدة على ضرورة دعم الأسر المنتجة، وأهمية التعاون العربي في هذا المجال برعاية الجامعة العربية، وضرورة تشجيع ودعم الأسر للانخراط في برامج الأسر المنتجة لرفع من مستواها المعيشي لتصبح بالتالي رافدا للاقتصاد الوطني.

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وشاركت في فعاليات معرض “بيت العرب” للأسر المنتجة بالقاهرة، أسر منتجة من ليبيا والتي قامت رفقة كل الأسر المشاركة في المعرض بعرض منتجاتها وأعمالها، كما تضمن المعرض تقديم فقرات فنية مختلفة قدمها عدد من الفنانين.

وعملت وزيرة الشؤون الاجتماعية على تشجيع الأسر المنتجة، ضمن رؤيتها الشاملة لتطوير القطاع، بإقامة العديد من المعارض والبرامج والمبادرات، وإطلاق منصة لتسجيل وحصر الأسر، وتوج أخيرا بإنشاء هيئة الأسر المنتجة لتكون الحاضنة والراعية لكل أنشطة الأسر المنتجة، بدعم من فخامة رئيس حكومة الوحدة الوطنية.