نغيسو: ليبيا ستجد في 2023 “طريق السلام” والذي لن يكون إلا بإجراء الانتخابات

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أعرب رئيس الكونغو برازافيل، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى لحل الأزمة في ليبيا “دينيس ساسو نغيسو”، عن أمله في أن تحقق الجهود المبذولة لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية بين الليبيين، النتائج المرجوة.

وبشأن ليبيا، فقد أكد نغيسو أن مؤتمر المصالحة لن يحقق أهدافه إلا إذا تم الحفاظ على جوهره الشامل ونطاقه البناء، فضلاً عن تحقّق التوافق دون شروط، مشدداً على أن ليبيا ستجد في العام 2023 ما أسماه “طريق السلام” بشكل نهائي، والذي لن يكون إلا بإجراء انتخابات عامة وحرة وشفافة عبر تشكيل حكومة موحدة، وفق تعبيره.

أما فيما يتعلق بأفريقيا، أوضح نغيسو أنه سيتم عقد اجتماع مهم للجنة الاستشارية الدائمة للأمم المتحدة في الفترة من 12 إلى 16 يناير الحالي، لبحث مسائل الأمن في وسط أفريقيا.