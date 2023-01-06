المشري يكشف تفاصيل اجتماع القاهرة مع رئيس مجلس النواب

كشف رئيس مجلس الدولة خالد المشري تفاصيل اجتماعه مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في القاهرة، وقال إن هذا الاجتماع كان معدا له مسبقا، بينما دعوة المجلس الرئاسي للاجتماع في غدامس جاءت في موضوع واحد وهو محاولة المجلس الرئاسي المساعدة في حل الموضوع الدستوري.

وأضاف المشري في مقابلة مع قناة “القاهرة الإخبارية” نشرت اليوم الجمعة، أن مجلسي النواب والدولة كانت بينهما “تواصلات” خلال الفترة الماضية ومناقشات دائمة حول الموضوع الدستوري، مشيرا إلى إنجاز “95% منه”.

ورأى المشري أن المجلس الرئاسي يريد المساعدة في الملف الدستوري الذي تقارب حوله المجلسان واستمرا في “مشاورات غير رسمية سابقة وكان الموضوع شبه منجز ولهذا رأينا أن نشكر المجلس الرئاسي الذي لديه مهام أخرى مناطة به نتمنى التركيز عليها مثل المصالحة وتوحيد المؤسسة العسكرية وهاتان مهمتان عظيمتان”.

وذكر المشري أن المجلس الرئاسي حدد موعد الاجتماع يوم 11 يناير في حين كانت رئاستا مجلسي النواب والدولة اتفقتا على الاجتماع في القاهرة قبل هذا الموعد.

وعما دار في اجتماع القاهرة بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، قال المشري إن موضوع القاعدة الدستورية “شبه مكتمل بين اللجنتين” التابعتين لمجلسي النواب والدولة، وكان هناك “خلاف على مادتين أو ثلاث وعندما اجتمعنا استمر هذا الخلاف ولم يحل»، موضحا أن الخلاف لا يزال قائما حول ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية”.

وبين المشري أنه والمستشار عقيلة صالح اتفقا بشأن هذه النقطة على “إحالة هذا الخلاف للقوانين الانتخابية التي ستعد من مجلسي الدولة والنواب”، متوقعا “أن يستمر هذا الخلاف في القوانين” بين المجلسين لكنهما يريدان إنجاز بقية القوانين الانتخابية الأخرى “لأن فيها مشاكل مثل توزيع المقاعد وغيرها”.

وأكد المشري أنهما توافقا على “إحالة النقاط الخلافية للاستفتاء الشعبي المباشر» في حال استمر الخلاف حولها بين المجلسين”، لافتا إلى أنه “في القاهرة لأول مرة توضع آلية حل واضحة بعد الحوارات السابقة” التي جرت في الغردقة والقاهرة برعاية الأمم المتحدة ووصلت إلى صيغ نهائية بشأنها لكن بقيت بعض الخلافات.

وعن كيف سيجري إعداد خارطة طريق بين المجلسين لحل الأزمة الراهنة في ليبيا، قال المشري “إن الشعب الليبي لديه رغبة جامحة للذهاب إلى الانتخابات لعدة أسباب منها توحيد المؤسسات بشكل واضح وتجديد الشرعية”، لافتا إلى تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها ما يفرض الحاجة الملحة إلى الانتخابات لأنها “أصبحت ضرورة لا يمكن التأخر فيها”.

ونوه المشري بوجود عقبات في طريق الانتخابات، وتعمد المجلسان عدم نشر القاعدة الدستورية لأنهما “يريدان التشاور حولها مع أعضاء المجلسين قبل نشرها للرأي العام”، وذلك “حتى لا يتم توجيه الرأي العام” الذي وعد بتحشيده وراء القاعدة الدستورية التي ستقود البلاد إلى الانتخابات.

وأكد المشري أنه فور إقرار القاعدة الدستورية سيجري الإعلان عن موعد إصدار القوانين الانتخابية، مضيفا أنه اجتمع مرتين بشكل مطول مع رئيس مجلس النواب وتوصل إلى نقاط حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

كما نوه بأنهم يعدون الآن خارطة طريق، وهناك لقاء قريب في ليبيا للإعلان عنها أقرب مما يتوقع الجميع، لافتا إلى أن اجتماع القاهرة كان من المفروض أن يحضره الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي الذي اعتذر عن عدم الحضور لضيق الوقت، نظرا لأن اللقاء جاء سريعا بعد رفع تعليق التواصل بين المجلسين الذي حدث نتيجة الخلاف حول صدور قانون المحكمة الدستورية من مجلس النواب.

وأكد المشري أن باتيلي يدعم ما توصل إليه مع رئيس مجلس النواب في القاهرة وبعث لهم برسالة في هذا الشأن، منوها بأن اللقاء القريب الذي سيعقده مع رئيس مجلس النواب في ليبيا سيحضره باتيلي لإعلان خارطة الطريق وتوزع فيه النسخة النهائية الموقعة والمعتمدة من المجلسين للقاعدة الدستورية.

وبشأن المدى الزمني لخارطة الطريق المرتقبة، أفاد المشري بأنه لا يزال نقطة خلاف بين المجلسين لكنه قريب جدا جدا، موضحا أنها ستكون شاملة لملفات سيجري العمل على حلحلتها كل على حدة لتجنب الإرباك، كما سيجري إشراك الرأي العام في النقاشات الجارية بشأنها بين المجلسين لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق.

وأضاف المشري أنهم سينظمون لقاءات ومقابلات وزيارات للمدن الليبية للدفاع عن القاعدة الدستورية وخارطة الطريق المرتقبة، وطمأنة الليبيين بشأن العملية السياسية وتوضيح معوقات التقدم نحو الانتخابات، لافتا إلى أنهم إذا اتفقوا على تغيير السلطة التنفيذية أو منع أعضائها من خوض الانتخابات فسيحدث ذلك.

ورأى المشري أنه لا يرى أي إمكانية لإجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين في البلد، معيدا التأكيد على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية أولا قبل التوجه نحو الانتخابات، دون أن يحدد أولوية الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية لوجود وجهات نظر متباينة حول الاستحقاقين في ليبيا.

وأكد المشري أن الحاجة المحسومة لدينا الآن هي الانتخابات، وهناك رأي عام داخل مجلسي النواب والدولة على عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بشروط معقولة ومقبولة وإجراء انتخابات متزامنة كما أكد عليه قادة المجلسين في اجتماعات القاهرة.

وكشف المشري عن اتفاقه مع رئيس مجلس النواب على مخرج لأزمة أولوية الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، يتمثل في إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشيوخ الذي سيجري على أساس فردي بالتزامن مع الاستحقاقين، وإجراء انتخابات مجلس النواب مع الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية إلى جانب الجولة الثانية لمجلس الشيوخ.

وأكد المشري اتفاقه مع رئيس مجلس النواب بشأن هذه العملية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، منوها بإجراء استفتاء شعبي عاجل حول النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية والانتخابات لحسم الجدل بشأنها من قبل الليبيين، مؤكدا أن هناك تعهدات من المجلسين بقبول نتيجة تلك الاستفتاءات مهما كانت النتائج.

كما قال المشري إن اجتماعه مع رئيس مجلس النواب في القاهرة كان ليبيا داخليا وهناك أطراف مصرية ودولية أخرى حضرت جزءا من الاجتماع وباركت الاتفاق بين الطرفين. وأكد المشري أن كل التفاصيل المتعلقة بكيف يكون الاتفاق كانت ليبية فقط دون أي تدخل من مصر أو الأطراف الدولية الأخرى، لافتا إلى أن تلك الاجتماعات استمرت أوقاتا طويلة راجعوا خلالها الاتفاقات كلمة كلمة. وذكر المشري أنه عقد اجتماعين في الصباح والمساء مع عقيلة صالح في القاهرة، إضافة إلى اجتماعات بينه ووفده المرافق وكذلك حدث مع عقيلة صالح، ثم اجتماعهما ورئيس مجلس النواب حتى وقت متأخر من ليل الأربعاء- الخميس، معيدا التأكيد على أنه سيجري عرض ما اتفقا عليه على المجلسين قريبا. ولفت المشري إلى أن الشعب الليبي كان ينتظر هذا اللقاء على أمل أن تخرج القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات وليس ما حدث أننا اتفقنا على وثيقة لم يرها الشعب، ما قد يمثل نوعا من الإحباط للشعب، مبينا أنهما فضلا عرض الوثيقة على المجلسين أولا لمناقشتها وإقرارها قبل الإعلان عنها لتلافي الحشد المضاد. وتحدث المشري عن المشكلات الرئيسية في ليبيا والتي حصرها في أن الشعب الليبي بطبيعته شعب ثائر وكريم ومضياف وعندما تأتيه من الأمام تأخذ كل شيء، وانتشار السلاح، وسيطرة القطاع العام على النشاط الاقتصادي، حيث 90% ممن لديهم القدرة على العمل في ليبيا يعملون في القطاع العام، واصفا ذلك بـ”الكارثة” التي أعاقت القطاع الخاص. وشدد المشري على ضرورة إجراء هيكلة تامة للاقتصاد الليبي بحيث يصبح 10% (من القوى العاملة) في القطاع العام، و90% في القطاع الخاص، وذلك لإحداث ثورة اقتصادية حقيقية في ليبيا. ورأى المشري أنه يمكن التغلب على هذه المشكلات من خلال المسؤول القدوة وتقديم تطمينات وطمأنة للأطراف الليبية لجمع السلاح، مبينا أنها عملية تحتاج إلى فترة زمنية ودستور دائم وقوانين مع سلطة قوية قادرة على تنفيذ هذا البرنامج الذي يمكن أن يتحقق خلال فترة من 4 إلى خمس سنوات. ورتب المشري أولويات المرحلة والتي عددها على التوالي في إعداد الأساس الدستوري لإجراء الانتخابات، وإزالة العوائق التي تحول إجراء الانتخابات، وإجراء الانتخابات، وإيجاد دستور واضح يستفتى عليه الشعب وليس أساسا دستوريا، وإيجاد برامج تنموية والاستيعاب وسحب السلاح، ومن خلال إنجاز هذه النقاط يعاد للدولة هيبتها وبناؤها، لافتا إلى أن هذه النقاط متتابعة وليست متوازية. وشدد المشري على ضرورة بناء الثقة بين مختلف الأطراف للمضي نحو هذه الغايات، لافتا إلى أنه عندما أصدر مجلس النواب قانون المحكمة الدستورية تسبب ذلك في اهتزاز الثقة بين الطرفين، وهي ما زالت في طور البناء.