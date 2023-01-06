نادية عمران: التعديلات على “مشروع الدستور” كارثية

قللت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منتهية الولاية، نادية عمران، من تبعات لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري في العاصمة المصرية القاهرة أمس الخميس.

وقالت عمران في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة إن البيان الختامي للقاء لم يأتِ بجديد، مضيفة أن مجلسي النواب والدولة لن يتوافقا على ما يسمونها بالنقاط الخلافية عدا أن التعديلات الأخرى على مشروع الدستور كارثية، على حد تعبيرها.

وتابعت عمران: “ما دام الأمر في نهاية المطاف سيحال للاستفتاء كان الأولى عرض مشروع الدستور على الاستفتاء وترك القرار لليبيين”، وفق قولها.