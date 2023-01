قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إنهم اتفقوا في القاهرة على إجراء انتخابات مجلس الشيوخ مع الجولة الأولى للرئاسية، على أن تنظم الجولة الرئاسية الثانية مع انتخابات مجلس النواب، بحسب تصريحه.

وأفاد المشري، خلال لقاء خاص، بأن أغلب الدول القريبة من المشهد الليبي، بما فيها مصر، أيقنت أن الاستقرار في ليبيا لن يتحقق عبر سياسة الاستقطاب، وفق قوله.

وأضاف المشري أنهم تعمدوا عدم نشر الوثيقة الدستورية على الرأي العام حتى يتم التشاور حولها من المجلسين، طبق قوله.

وأوضح المشري أن الليبيين كانوا ينتظرون أن يصدر عن الاجتماع الوثيقة الدستورية وليس مجرد الإعلان عن الاتفاق، بحسب تعبيره.

ولفت المشري إلى أنه سيكون هناك لقاء قريب مع رئيس مجلس النواب بحضور المبعوث الأممي للإعلان عن خارطة طريق توزيع النسخة النهائية من القاعدة الدستورية، وفق وصفه.

وقال المشري إن تركيزنا منصب على إنجاز القاعدة الدستورية وأجلنا الحديث عن السلطة التنفيذية، بحسب قوله.

وأشار المشري إلى ضرورة وجود شبهات أو ضبابية في العملية الانتخابية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن، طبق قوله.

المصدر: القاهرة الإخبارية

The post بعد لقائهما في القاهرة.. المشري يكشف عن مباحثاته مع عقيلة. appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار