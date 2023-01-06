النائب العام يأمر بحبس رقيب سابق على إدارة المال العام في الملحقية الصحية ببعثة ليبيا لدى إيطاليا

طرابلس 06 يناير 2022 (وال)- أمرت النيابة العامة بحبس رقيب سابق على إدارة المال العام في الملحقية الصحية ببعثة ليبيا لدى إيطاليا، بتهم تتعلق بالتصرف في مبلغ وقدره (مليون وتسعمائة وواحد وعشرين ألفًا ومائة وخمسين يورو) دون مُبرّر قانوني.

وقال مكتب النائب العام – في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك – إنه جرى رصد عدة تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إلى المسؤول السابق اتخاذها، كما أثبتت التحقيقات تعمده التصرف في المبلغ المذكور سلفًا بإدخاله ضمن عمليات تحويل إلى حسابات إحدى الشركات العاملة في البرتغال دون وجود مُبرّر قانوني.

وأضاف البيان بأن الرقيب السابق وجهت له اتهامات كذلك تتعلق بتحلله من القواعد والضوابط المرعية في إدارة المال العام، من خلال تعمده سحب مبلغ وقدره (ستمائة وواحد وعشرين ألفًا ومائة وخمسين يورو) دون وجود أية وثائق دالة على عدالة التصرف، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام رأى معه المحقق الأمر بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية. (وال)

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