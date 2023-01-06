رئيس الكونغو برازافيل: ليبيا ستجد طريقها للسلام عبر إجراء الانتخابات في 2023

عبر رئيس الكونغو برازافيل، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى لحل الأزمة في ليبيا، دينيس ساسو نغيسو، عن أمله أن تؤدي الجهود المبذولة من أجل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية بين الليبيين إلى تحقيق النتائج المرجوة.

جاء هذا في كلمة لرئيس الكونغو برازافيل، أمام السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في العاصمة الكونغولية.

وأشار دينيس ساسو نغيسو، إلى مجموعة من الشروط العامة لنجاح مؤتمر المصالحة الوطنية المقرر أن تحتضنه بلاده قريباً.

ورأى أن ليبيا ستجد بشكل نهائي في العام 2023، طريق السلام الذي يمر بإجراء انتخابات عامة وحرة وشفافة وتشكيل حكومة واحدة.

وكانت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، أعلنت أمس الخميس، أن الملتقى التمهيدي للمصالحة الوطنية سينطلق يوم الأحد المقبل في طرابلس.

ومن المتوقع أن يكون وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، الذي تترأس بلاده اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا، ممثلا للاتحاد الأفريقي في الملتقى التمهيدي للمصالحة الوطنية.

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وذكرت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، أنه تم توجيه دعوات لممثلين وممثلات عن كل المكونات والأطياف السياسية والاجتماعية في ليبيا للمشاركة في الملتقى.

وأشارت نجوى وهيبة إلى أن هذا الملتقى سيكون تأسيسي ويمهد للمؤتمر الجامع الأول للمصالحة الوطنية.

ولفتت إلى أن الاتحاد الإفريقي مساهم مع المجلس الرئاسي الليبي بالاستشارات والدعم اللوجستي إلى جانب البعثة الأممية والجامعة العربية وعدد من الدول ذات الخبرة بالخصوص.