المريمي: الدبيبة مستفيد من الوضع الأمني والتنفيذي في الغرب.. وحكومته من عرقلت الانتخابات

الوطن| رصد

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، إن خارطة الطريق التي تضمنها بيان رئيسي المجلس؛ تعني زمن إعداد القوانين، وإتاحة فرصة للناخب الجديد للتسجيل في الانتخابات، وإتاحة الزمن للمفوضية لإعداد البرنامج، وتوحيد المؤسسات.

وأضاف المريمي في تصريحات، إن حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية، تسببت في عرقلة الانتخابات بترشح الدبيبة للرئاسة، في حين أنه مستفيد من الوضع الأمني والتنفيذي في الغرب، لافتاً إلى أن جميع الإجراءات التي نفذتها الحكومة أو بعض الأجسام العسكرية، وعرقلة عمل المفوضية، وإرباك المشهد، تؤكد عدم إمكانية إشراف الحكومة منتهية الولاية على الانتخابات، والأمر قد يوكل لحكومة فتحي باشاغا، أو لترتيبات أخرى بين المجلسين يُتفق عليها.

وأشار إلى أن النقاط الخلافية التي لم يتم التوصل إليها في وقت سابق بين لجنتي إعداد الدستور، تتمثل في مزدوجي الجنسية وترشح العسكريين، وأن هذه النقاط يمكن مناقشتها بنحو أوسع ضمن القوانين الانتخابية التي تطرح داخل البرلمان على عدد أكبر للنقاش والتصويت عليها.