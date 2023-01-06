الدغاري: طرح الوثيقة الدستورية كلها للاستفتاء هو الحل

دعا عضو مجلس النواب خليفة الدغاري إلى طرح الوثيقة الدستورية والمواد الخلافية للاستفتاء.

وقال الدغاري في تصريح صحفي: “أي اتفاقات لم يشارك فيها مجلس النواب بشكل كامل، هي مجرد عبث ولن يعتد بها، وتوافقات الاجتماعات المغلقة لا يجب أن تفرض على المجلسين أو الشعب”.

واستدرك بأن خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيسا مجلسي النواب والدولة إن لم تكن واضحة وشفافة فلن تنجح، وسيكون الهدف منها هو تقاسم السلطة وتقنين المحاصصة، وفق قوله.

وأضاف الدغاري أنه “حتى اللحظة لم تصل مجلس النواب نسخة رسمية من الوثيقة الدستورية التي تحدث عنها الرئيسان، ولم تعرض في أي جلسة من جلسات المجلس، لذا لا يوجد أي جديد في التوافقات، والوثيقة القديمة مرفوضة من مجلس الدولة بصيغتها الحالية”.

وتابع: “يغيب عن هذه التحركات التطبيقات العملية، فحتى اللجان المشكلة وخاصة لجنة المسار الدستوري، انتهت مدتها القانونية المحددة، وحتى تباشر عملها لابد من قرار تكليف جديد، والحل أن تطرح الوثيقة الدستورية كلها للاستفتاء، وكذلك النقاط الخلافية والدستور، وتكون الكلمة للشعب”، وفق رأيه.