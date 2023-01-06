المدغيو: توافق المشري وعقيلة سينقذ ليبيا من الاقتتال

أشاد عضو مجلس الدولة الاستشاري خليفة المدغيو بالتوافق بين رئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال المدغيو في تصريح صحفي إن التوافق بينهما خطوة إيجابية، وقد ينقذ البلاد من حالة الاحتراب والاقتتال، مضيفا أن كل اللقاءات والتوافقات هدفها إنجاز العملية الانتخابية، والتوافق هو بين مجلسين وليس بين شخصين.

وتابع: “كون الأمر يخص القاعدة الدستورية، فإن كل هذه التحركات تصب في إنجاز الانتخابات، وهناك توجه من المجلسين للتصويت على قاعدة تنجز الانتخابات، وخارطة الطريق التي أعلنها الرئيسان هدفها حلحلة بعض الملفات الشائكة، لكن لابد أن تحدد هذه الخارطة مدة زمنية لكل الإجراءات”.

واستكمل المدغيو: “كذلك يجب أن تشكل خارطة الطريق تشكيل حكومة موحدة تستطيع إنجاز العملية الانتخابية في كل ربوع الوطن، وهذا شرط مهم حتى يتم القبول بنتائج الانتخابات ونزاهتها، أما بخصوص النقاط الخلافية، فتصور أغلب أعضاء مجلس الدولة أن تعرض هذه النقاط في استفتاء شعبي للتصويت عليها وتكون الكلمة للشعب”.

وحول توقعاته بنجاح هذه الخارطة، قال المدغيو: “يجب نقل ملف النقاط الخلافية خاصة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية إلى الشعب وحسمه عن طريق الاستفتاء، وأتوقع أن يكون 2023 هو عام الانتخابات في ليبيا، وأن يكون للبلاد رئيس ومجلس تشريعي واحد منتخب”.