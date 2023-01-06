الحامي: منتهية الولاية لا تستطيع تولي الانتخابات.. وعلى الدبيبة أن يكون صادقًا

الوطن| متابعة

اعتبرت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي، أن إجراء الانتخابات وتغيير الحكومة “أمران مرتبطان”، مشيرة إلى أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية غير قادرة على بسط نفوذها في كامل الدولة، ولا تستطيع تولي أمر مثل انتخابات على مستوى كامل الدولة.

وقالت الحامي في تصريحات صحفية “إذا تم التوافق على صياغة الخريطة كاملة، فما على الدبيبة إلا أن يكون صادقاً مع الشعب في تطلعه للانتخابات كما يقول، وأن يقوم بتسليم السلطة، حتى نتجه إلى الصناديق ويقول الشعب كلمته المنتظرة، ولكن إن استمر في إصراره على عدم التسليم إلا لحكومة منتخبة، فسيكون المعرقل الأول، وهنا نتوقع دوراً للمجتمع الدولي”

وأضافت إن الحاجة ضرورية لانتخابات عاجلة، لافتة إلى أن الخريطة المنتظرة “ستشمل استكمال القاعدة الدستورية، والموافقة على قوانين الانتخابات، وتحديدها بالمهام والمدد الزمنية، بالإضافة لاستحداث حكومة جديدة، واستكمال مشروع التوافق على المناصب السيادية، وتوحيد السلطة التنفيذية”.

وشددت على ضرورة “التوافق على مادتي العسكريين ومزدوجي الجنسية”، مؤكدة أن التوافق حول المواد الخلافية يجب أن يتم بين المجلسين، وليس الرئاستين، وإنْ وضع الرئيسان خطوطها العريضة، فيجب إقرارها والتصويت عليها من المجلسين، وهذا ما تضمنته كل الاتفاقات السابقة.

وأعربت عن تطلعها لأن يكون الاتفاق “ليبياً خالصاً”، وأن تتولى البعثة الأممية دورها “المهم” في مراقبة ومتابعة آليات التنفيذ، مؤيدةً المخاوف الخاصة باحتمال معارضة هذا الاتفاق من بعض الجهات.