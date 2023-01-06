المشري: لقاء القاهرة كان “ليبيًا” بكل تفاصيله.. ومصر باركت الاتفاق

قال رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، إن اجتماع القاهرة الذي جمعه مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أمس الخميس، كان “ليبيًا – ليبيًا”، ولم يكن هناك مشاركات خارجية، وأن الأطراف الأخرى المصرية والدولية بارك الاتفاق فقط.

أوضح المشري، في تصريحات لقناة لـ”القاهرة الإخبارية”، أن مجلسي النواب والأعلى للدولة اللبيبة عقدا عدة جلسات، وجرى مراجعة اللقاء بشكل دقيق قبل الإعلان عن اتفاق.

وأضاف، أن لقاء القاهرة كان ينتظره الشعب الليبي على أمل أن تخرج القاعدة الدستورية نفسها التي ستقام عليها الانتخابات، وهذا لم يحدث ما أحدث نوعًا من الإحباط، إذ كان ينتظر الوثيقة وليس الإعلان على الاتفاق عليها.

استكمل المشري أنه من خلال التجربة كان لابد أن تعرض الوثيقة على المجلسين، ومن ثم يتم مناقشتها، وعقب ذلك يتم الإعلان عنها ووضعها أمام الشعب، لتلافي عملية الاستقطاب والحشد المضاد.

ونوه بأن الليبيين بطبيعتهم شعب ثائر، وأن الكثير من السياسيين يعتقد أن العقل الجمعي للشعوب ليس عقل وعى أو ذكي، ولكن شعوبهم أذكي كثيرًا من الساسة، وهذا أكبر خطأ يرتكبه بعضهم بأن يتم الاستهانة بذكاء بالشعوب.

أوضح أن الشعب الليبي حين يعرف الحقيقة يقف وراء الساسة، ولكن إذا شعر بالخداع يصبح صعب المراس، لافتًا إلى أن الأزمات التي تواجها الدولة الليبية هي انتشار السلاح والضغط على القطاع العام حيث يعمل أغلب الليبيين فيه، ولهذا لابد من أعاد هيكلة تامة في الاقتصاد الليبي بحيث تصبح 90% في القطاع الخاص و10% في القطاع العام وهنا تحدث ثورة حقيقة في ليبيا.

وقال المشري، إنه سيتم الإعلان عن خارطة الطريق الليبية والقاعدة الدستورية التي ستحكم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، وذلك عقب لقاء مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعبد الله باتيلي مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا.

وأوضح المشري، أنه عقد اجتماعين مطولين مع المستشار عقيلة صالح في القاهرة، ناقشا خلالها خارطة الطريق الليبية، والتي سينتج عنها شروط الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتابع المشري أن السلطة التنفيذية المقبلة لن يكون لها الحق في الترشح للانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية، وأنه لن يترشح لأي منصب داخل الحكومة وذلك لرغبته في العمل السياسي من خلال المجلس الأعلى الليبي للحفاظ على إقامة الانتخابات في كل ربوع ليبيا.

وأكد أنه لا يريد إجراء انتخابات داخل البلاد في ظل وجود حكومتين، وأن الواجب الآن هو توحيد الصف الليبي. واستطرد أن العقلاء في ليبيا يرفضون إقامة انتخابات في ظل وجود حكومتين، لأن توحيد الحكومة يؤدي إلى شفافية المشهد السياسي.

وأوضح أن الخلاف على أساس العملية الدستورية منعهم من طرح خريطة الطريق على الشعب الليبي وفى الإعلام، لافتًا إلى أنه سيجري الآن طرح القضية للحوار المجتمعي من خلال ندوات ومؤتمرات صحفية وإعلامية.

وقال المشري، أن اجتماع القاهرة نجح في وضع آلية حل واضحة للأزمة، لافتًا إلى أن الحوارات السابقة بين اللجنتين كانت في القاهرة، وبعضها كان في مدينة الغردقة المصرية منذ نحو عام ونصف العام.

وأضاف المشري أن اجتماع القاهرة يوم الخميس مع رئيس مجلس النواب، كان معدًا له مسبقًا.

وأوضح، أن القاعدة الدستورية شبه مكتملة بين اللجنتين، وإن كان هناك خلاف حول مادتين أو ثلاثة، واستمر الخلاف المتعلق بترشيح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أنه من منطلق أن الخلاف سيظل قائمًا كان لا بد من اعتماد القاعدة الدستورية مع هذا الخلاف، الذي يتم إحالته للقوانين الانتخابية، وتبقى تلك النقطة إذا لم تحل يتم استفتاء الشعب عليها بشكل مباشر.

وقال المشري إن الشعب الليبي لديه رغبة جامحة للذهاب إلى الانتخابات لعدة أسباب منها توحيد المؤسسات بشكل واضح وتشديد الشرعية، وأنه في الوقت الحالي المؤسسات الموجودة تتكلم على أن الشرعية تآكلت، ولهذا باتت الحاجة ملحة للانتخابات وضرورة لا يمكن تأجيلها.

وذكر المشري أنه حتى الآن لم يتم نشر القاعدة الدستورية عمدًا وسيتم الإعلان عنها بعد إقرارها حتى لا يتم توجيه الرأي العام، وأن خارطة الطريق يتم إعدادها الآن، وسيُعلن عنها في ليبيا في مدة قريبة “أقرب مما يتوقع الكثير”.

وقال خالد المشري، إن أهم أولويات المجلس في خريطة الطريق هو وضع أساس دستوري لإجراء الانتخابات، وإزالة العوائق أمامها، لتُجري في جو سياسي لا يشوبه شائبة، وبعدها وضع دستور للبلاد، ثم إعادة هيبة الدولة وبنائها.

وأضاف المشري، أنه لا يوجد ثقة بين الأطراف السياسية الليبية، ونحتاج إلى بناء جسور من الثقة “الليبية – الليبية”.

وأوضح أن الدستور الدائم المستفتي عليه يساعد على السير نحو مستقبل ليبي مستقر، بعيدًا عن الصراعات المسلحة وغيرها.

وتابع المشري أن كل الدول القريبة من الشأن الليبي أيقنت أن الاستقرار الليبي لن يتحقق عن طريق الاستقطاب، وإنما بمحاولة إيجاد توازن وتوافق بين كل الأطراف، مشيرًا إلى أن مصر وتركيا من أكثر الدول المتعاونة في الشأن الليبي.

وأكد أن الدور المصري دائمًا ما يشجع على التوافق، لذلك تقرر انطلاق المسار الأخير من القاهرة، وأجمع أعضاء المجلس الأعلى خلال اللقاءات مع مجلس النواب الليبي أنهم لم يلحظوا أي تدخل مصري في الحوار، بل على العكس الجانب المصري له دور إيجابي واضح لا لبس فيه، ولم يخرج عن محاولة التوصل إلى توافق بين المجلسين.