نقابة معلمي المرج تستنكر القبض على النف وتهدد بالاعصام إذا لم يفرج عنه

العنوان – المرج

استنكرت نقابة معلمي بلدية المرج ما تعرض له النقيب العام لمعلمي ليبيا عبد النبي النف في طرابلس من اعتقال غير قانوني، من حيث استخدام السلطات.

وطالبت النقابة في بيان لها الإفراج فوراً عن النف، خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أنه في حال عدم الاستجابة لهذا المطلب، سيتم الإعلان عن اعتصام، وإغلاق للمدارس العامة والخاصة في البلدية.

واوضحت النقابة أنه بحسب النظام الأساسي المعتمد من مجلس النواب، فإن النقيب العام وأعضاء النقابة العامة من المعلمين، يتمتعون بالحصانة القانونية، ولا يجوز استدعاؤهم من قبل أي جهة بدون إذن كتابي صادر عن رئيس مجلس النواب.

وشددت النقابة على أن ما حدث مخالف للتشريعات النافذة، ولا يحترم الشخصيات الاعتبارية، ودفاعه عن المعلم ومطالبته بحقوقه المشروعة.

وأعربت نقابة معلمي المرج عن ثقتها بالقضاء العادل ونزاهته ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع

وقبض مكتب المنظومة الأمنية بمطار معيتيقة على النقيب العام للمعلمين عبدالنبي النف، حيث أصدر مكتب النائب العام، مذكرة لجهاز الشرطة القضائية، أحال فيها النف إليه وإيداعه بإحدى مؤسسات الإصلاح والتأهيل طرابلس، تمهيداً لإحالته إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية لعرضه على مكتب المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي.