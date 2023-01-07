نقابة معلمي المرج تطالب بالإفراج عن عبد النبي النف وتهدد بإغلاق المدارس

طالبت نقابة معلمي بلدية المرج في بيان لها اليوم، الإفراج فوراً عن النقيب العام لمعلمي ليبيا عبد النبي النف، خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أنه في حال عدم الاستجابة لهذا المطلب، سيتم الإعلان عن اعتصام، وإغلاق للمدارس العامة والخاصة في البلدية.

واستنكرت النقابة بشدة ما تعرض له النف، من اعتقال غير قانوني، من حيث استخدام السلطات، لأنه وبحسب النظام الأساسي المعتمد من مجلس النواب، فإن النقيب العام وأعضاء النقابة العامة من المعلمين، يتمتعون بالحصانة القانونية، ولا يجوز استدعاؤهم من قبل أي جهة بدون إذن كتابي صادر عن رئيس مجلس النواب.

وأضافت النقابة أن ما حدث مخالف للتشريعات النافذة، ولا يحترم الشخصيات الاعتبارية، ودفاعه عن المعلم ومطالبته بحقوقه المشروعة، معربة عن ثقتها بالقضاء العادل ونزاهته ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع

وكان مكتب النائب العام، أصدر مذكرة لجهاز الشرطة القضائية، أحال فيها النف إليه، بعد أن تم اعتقاله من قبل مكتب المنظومة الأمنية بمطار معيتيقة.

وأشارت المذكرة للجهاز بإيداع النف بإحدى مؤسسات الإصلاح والتأهيل طرابلس، تمهيداً لإحالته إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية لعرضه على مكتب المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي.