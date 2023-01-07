وزير الصحة في الحكومة الليبية يطلق مشروع منظومة حصر مرضى الأورام

العنوان – بنغازي

افتتح وزير الصحة في الحكومة الليبية عثمان عبد الجليل، مشروع إطلاق منظومة حصر مرضى الأورام.

ومن خلال المنظومة يتم حصر مرضى الأورام في المنطقتين الشرقية والجنوبية ضمن برنامج التحول الرقمي في القطاع الصحي في ليبيا.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، أن الحكومة الليبية وضعت ضمن سياساتها مشروع التحول الرقمي وبدأت أولى خطواته في القطاع الصحي.

وأضاف القطراني أن الحكومة تطلق اليوم منظومة طبية متطورة تختص بمرضى الأورام مدون فيها بيانات المرضى والعلاج الذي يستحقونه.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن التطور التقني في كل المجالات أصبح هو النقطة الفارقة والسبيل الوحيد للتنظيم الإداري الإلكتروني الدقيق واللازم.

وأوضح القطراني أن التطور التقني سيساعد على توفير الوقت والجهد لكل ما تحتاجه المؤسسات الطبية من أدوية ومستلزمات طبية وسيقلل من الفساد والصرف غير المبرر للأدوية والعلاج الذي يحتاجه المواطن.

ومن جانبه، قدم وزير الصحة شرحًا وافيا حول أهمية مشروع منظومة حصر الأورام وضرورة التحول الرقمي في القطاع الصحي ، باعتباره هو النظام الساري اليوم في العالم.

ولفت إلى أن هذا المشروع سيكفل لكل مريض بطاقة صحية إلكترونية تمكنه من الدخول للمنظومة الصحية التي ستحتوي على بياناته الأساسية والمرضية والتي من خلالها سيتحصّل على الخدمات الصحية التي يحتاجها والأدوية والتأمين الصحي.

وأشار عبدالجليل إلى أن وزارة الصحة وضعت كل الأساسيات الأولية لإنطلاق المشروع خلال الأيام القادمة، منوهًا إلى أن تطبيقه سينطلق من مدينة بنغازي وصولاً إلى كل المدن والمناطق في الشرق والغرب والجنوب.