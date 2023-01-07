زهيو: محدودية التفاعل الشعبي مع إنجازات حكومة الدبيبة يعود لعشوائية إنجازاتها

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قال رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني الليبي، أسعد زهيو، إن محدودية التفاعل الشعبي مع إنجازات حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، لا تعود فقط لتكرار معاناة المواطنين مع الأزمات، بقدر ما يعود لعشوائية تلك الإنجازات وارتفاع تكلفتها.

وأضاف زهيو في تصريح صحفي إن الليبيين لن يتوقفوا بالإعجاب عند توسعة شارع أو رصف طريق بأحد أحياء العاصمة؛ لأنهم يتطلعون لبناء كثير من المستشفيات والمدارس، وخصوصاً في المناطق القروية، مع تحسين مستوى الخدمات، كما يتطلعون أيضاً وبدرجة كبيرة لعلاج أزمات رئيسية، كشح الوقود في مدن الجنوب، ونقص المياه بالجبل الغربي.

واعتبر أن المواطنين لا يشعرون بإنجازات الحكومة منتهية الولاية، لأنها «أقل من تطلعاتهم، وبعيدة عن احتياجاتهم، إلى جانب تشككهم في حديث الحكومة عن ترشيد الإنفاق؛ خصوصاً في ظل رصدهم ارتفاع مخصصات بند التنمية، والمبالغة في الإنفاق على بعض الفعاليات التي أقامتها، وكان آخرها حفل ذكرى الاستقلال الذي استُدعي فنانون عرب لإحيائه»

وأشار إلى توقّف مستشفيات دول الجوار عن تقديم خدماتها لمرضى الأورام الليبيين، بسبب عدم سداد حكومة الوحدة منتهية الولاية لتكلفة علاجهم، مبدياً استغرابه لتعامل الحكومة مع الإفراجات المالية، وتحويل الرواتب للموظفين، وصرف منحة الأسرة والأبناء، على أنها إنجاز كبير يحسب لها، وليست حقوقاً عادية للمواطنين.