أبوجناح: لابد من تكثيف الجهود لتقديم خدمات طبية لائقة للمواطنين

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة- وزير الصحة المكلف «رمضان أبو جناح»، مع مدير مستشفى الحوادث سبها السيد «يامن حمودة»، حول الاحتياجات الصحية للمرضى، وسبل تحسين الخدمات الطبية التي يقدّمها المستشفى، وفقا لبيان وزارة الصحة في حكومة الدبيبة.

واستعرض مدير المستشفى، سير عمل الأقسام والوحدات بعد دخول المستشفى الخدمة وتقديم الخدمات الطبية على مدى الـ24 ساعة ابتداءً من الأحد الماضي.

من جانبه، أكّد أبوجناح، حرص وزارة الصحة على تلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، دعمًا منها لتوطين العلاج بالداخل.

وشدّد أبوجناح، على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تقديم خدمات طبية لائقة للمواطنين.