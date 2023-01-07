نقص العناصر الطبية والأدوية في مركز علاج وغسيل الكلى في مصراتة

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قال مدير عام مركز علاج وغسيل الكلى في مصراتة، آدم لاغا، إن المركز يعاني من نقص في العناصر الطبية والطبية المساعدة، نتيجة للمنافسة الشديدة بين القطاعين الخاص والعام، وعزوف العناصر الطبية والطبية المساندة عن تقديم الخدمة داخل القطاع العام، بسبب تدني المرتّبات، ونقص الأدوية الخاصة بمرضى الكلى.

وأضاف لاغا في تصريحات، إن مرضى الكلى معروفو العدد، وأدويتهم معروفة، مشيراً إلى وجود مشاكل أخرى في المشغّلات.

واعتبر أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة، له أثر على المواطنين عامة والمرضى خاصة.