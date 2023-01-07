المزوغي: لن نُشارك في أي ملتقى أو مؤتمر يتعلق بالأزمة الليبية خارج ليبيا

أكد المرشح الرئاسي “محمد المزوغي” أنه لن يشارك في أي ملتقى أو مؤتمر يتعلق بالأزمة الليبية خارج ليبيا..

وكتب المزوغي على صفحته عبر فيسبوك قائلا: نؤكد على ثوابتنا بالنسبة للملتقيات والمؤتمرات المتعلقة بالأزمة الليبية والتي يجب أن تتم على الأرض الليبية ..

وأضاف المرشح الرئاسي قائلا: لم ولن نشارك في اي ملتقى او مؤتمر يتعلق بالأزمة الليبية خارج ليبيا.

وأكد المزوغي ، بأن أي مساعي لفك الانسداد السياسي الحاصل لن تكون الا من خلال مسارين لا ثالث لهما..

أولهما مسار مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والبعثة الاممية ،، والآخر هو مسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية..