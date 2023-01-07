برلمانية تدعو لترسيم الحدود بين ليبيا والجزائر  

الوطن| رصد

دعت عضو مجلس النواب سعاد عبد الله السلطة التنفيذية في ليبيا إلى السعي لترسيم الحدود بين ليبيا والجزائر.

واعتبرت النائب عبدالله، على هامش زيارتها ضمن وفد من مجلس النواب إلى عدد من مدن الجنوب الليبي، أن ترسيم الحدود بات أمرا ضروريا لتجنب أي مشاكل وإزاحة كل الغموض.

وأشارت في تصريحات رصدها موقع “الوطن” إلى ما وصفتها بشائعات عن اختراق منطقة الحدود في أقصى جنوب غرب ليبيا من الجانب الجزائري، لبضعة كيلومترات على مستوى قرية ايسين بالقرب من مدينة غات.

ولفت مراقبون في وقت سابق إلى أن بعض الدول المجاورة لليبيا قد تكون استغلت الأوضاع المتأزمة في البلاد؛ لتقوم بتجاوزات في المناطق الحدودية على حساب الأراضي الليبية.