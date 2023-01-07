رئيس الكونغو برازافيل: 2023 ليبيا ستجد طريق السلام

قال رئيس الكونغو برازافيل، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا دينيس ساسو نغيسو:” مؤتمر المصالحة الليبية لن يحقّق أهدافه إلا إذا تم الحفاظ على جوهره الشامل والتوافق دون شروط”.

وأضاف رئيس الكونغو برازافيل:” نأمل في أن تؤدي الجهود المبذولة من أجل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية بين الليبيين إلى تحقيق النتائج المرجوة”.

وأكد أن ليبيا ستجد بشكل نهائي في عام 2023 طريق السلام الذي يمر بإجراء انتخابات عامة وتشكيل حكومة واحدة”.

وتابع:” سيتم عقد اجتماع مهم للجنة الاستشارية الدائمة للأمم المتحدة في الفترة من 12 إلى 16 يناير حول مسائل الأمن في وسط أفريقيا”.