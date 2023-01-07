المنظمة الدولية للهجرة: حوالي 25 ألف مهاجرًا تمت إعادتهم إلى ليبيا خلال 2022

كشفت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم اعتراضهم في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا خلال 2022 وصل إلى 24684 مهاجرًا.

ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط فقد ذكرت أن عدد المهاجرين شهد انخفاضًا بنسبة 24 % في عام 2021 حيث بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين في ذلك العام 32425 مهاجر.

وأكدت المنظمة الدولية أنها سجلت 1373 حالة ما بين غريق ومفقود، خلال العام الماضي، مقارنة بـ662 شخصاً غرقوا و981 في عداد المفقودين خلال العام نفسه.

ويذكر أنه في نهاية العام الماضي أعلنت المنظمة أن قوات خفر السواحل أنقذت 633 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا، وإعادتهم إلى الساحل في الفترة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2022.

كما أكدت المنظمة الدولية للهجرة أنها ساعدت في ترحيل 60 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم، خلال السنوات السبع الماضية بطريقة آمنة وكريمة، عبر برنامج العودة الإنسانية الطوعية.

ووصفت المنظمة الدولية هذا البرنامج الطوعي، الذي تم تفعيله منذ عام 2015، بأنه شريان حياة حاسم للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل من 46 دولة مختلفة عبر أفريقيا وآسيا، ويرغبون في العودة إلى ديارهم، وإعادة بناء حياتهم.