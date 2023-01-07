«التومي» يناقش مع «نائبة باتيلي» شراكة «حكومة الدبيبة» الإنسانية مع الأمم المتحدة

التقى وزير الحكم المحلي، في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، رئيس لجنة الدعم الدولي “بدر الدين التومي”، نائب المبعوث الخاص للأمين العام المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا (UNSMIL) “جورجيت غانيون”.

وبحسب بيان صادر عن حكومة الدبيبة، فإن اللقاء خُصِّص لمناقشة مجموعة من القضايا بالشراكة بين حكومة الوحدة الوطنية ومؤسسات ووكالات الأمم المتحدة.

ووفقا للبيان، فإنه تم استعراض دور لجنة الدعم الدولي في تنظيم عمل وبرامج المنظمات الدولية مع حكومة الوحدة الوطنية، وآليات العمل المعتمدة بما يضمن الاستفادة منها بالتوازي مع المشروعات الحكومية خلال السنوات القادمة.