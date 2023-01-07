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التومي يناقش مع نائبة باتيلي شراكة حكومة الدبيبة الإنسانية مع الأمم المتحدة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى وزير الحكم المحلي، بالحكومة المنتهية رئيس لجنة الدعم الدولي بدر الدين التومي، نائب المبعوث الخاص للأمين العام المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا (UNSMIL) جورجيت غانيون.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة المنتهية، فإن اللقاء خُصِّص لمناقشة مجموعة من القضايا بالشراكة بين حكومة الوحدة الوطنية ومؤسسات ووكالات الأمم المتحدة.

ووفقا للبيان، فإنه تم استعراض دور لجنة الدعم الدولي في تنظيم عمل وبرامج المنظمات الدولية مع الحكومة المنتهية، وآليات العمل المعتمدة بما يضمن الاستفادة منها بالتوازي مع المشروعات الحكومية خلال السنوات القادمة.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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