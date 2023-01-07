وزارة “الشؤون الاجتماعية” تحيي اليوم العالمي لأيتام الحرب

احتفت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ، باليوم العالمي لأيتام الحرب الذي يوافق 6 يناير من كل عام، بهدف الاهتمام بهؤلاء الأطفال والوقوف معهم في مأساتهم التي صنعتها الحروب.

ودعت الوزارة في بيان لها تم نشره على صفحتها بفيسبوك، كافة المؤسسات والمنظمات والجهات المختصة إلى نشر الوعي والتصدي للمخاطر التي يواجهها أيتام الحرب أو الأطفال في النزاعات المسلحة، مما يُمكِّن المجتمعات من التعرف على معاناة هذه الفئة الضعيفة من المجتمع..

وأشار البيان أن الوزارة قدمت ، العديد من الخدمات اللازمة لفئة الأيتام وأطلقت مشاريع مستعجلة لصيانة وتطوير كل دور رعاية الأيتام في معظم البلديات وإعادة تأهيلها بشكل ملائم لهم، وكذلك صرفت لهم منحة الأبناء والبنات فوق سن 18 عاما إسوة بالجميع حفاظا على حقوقهم.

كما جددت الوزارة ، تأكيدها أنها تعمل وفق رؤيتها الاستراتيجية عبر برامجها ومشاريعها المختلفة، على الوقوف مع كافة شريحة الأيتام في البلاد بما فيها فئة أيتام الحروب من أجل التخفيف من معاناتهم وتوفير كل احتياجاتهم، وتسعى جاهدة لرفع الأعباء عن المواطن وتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم السلم الاجتماعي.