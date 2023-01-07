الأرصاد: أمطار وخلايا رعدية في بعض مناطق الشمال

الوطن| رصد

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، إن هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة على بعض مناطق الشمال الغربي مصحوبة بخلايا رعدية أحيانا.

وتاليا تفاصيل حالة الطقس:

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية احيانا.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الإثنين على أغلب المناطق إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14- 19)مْ، ولا تتجاوز (12)مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية قد تصحبها خلايا رعدية احيانا ، مع ظهور ضباب أخر الليل و الصباح الباكر على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15- 20)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 19)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-20)مْ.