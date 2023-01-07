الأرصاد: أمطار وخلايا رعدية في بعض مناطق الشمال

الوطن| رصد
قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، إن هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة على بعض مناطق الشمال الغربي مصحوبة بخلايا رعدية أحيانا.
وتاليا تفاصيل حالة الطقس:
راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:
حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية احيانا.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الإثنين على أغلب المناطق إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14- 19)مْ، ولا تتجاوز (12)مْ على المرتفعات الجبلية.
الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:
حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية قد تصحبها خلايا رعدية احيانا ، مع ظهور ضباب أخر الليل و الصباح الباكر على بعض المناطق.
الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15- 20)مْ.
الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 19)مْ.
السرير-تازربو-الكفرة:
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-20)مْ.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك