بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 07 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 07 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة على بعض مناطق الشمال الغربي مصحوبة بخلايا رعدية احيانا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية احيانا.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الإثنين على اغلب المناطق إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14- 19)مْ، ولا تتجاوز (12)مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية قد تصحبها خلايا رعدية احيانا ، مع ظهور ضباب أخر الليل و الصباح الباكر على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15- 20)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 19)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-20)مْ.

مدينة طرابلس

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