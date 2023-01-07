«شركة الأريج» للخدمات الطبية بتونس: إخراج الليبيين من المصحات لتراكم الديون

أعلنت شركة الأريج للخدمات الطبية في تونس، عن عدم قبول أي حالة مرضية جديدة للمرضى الليبيين.

وأكدت الشركة، في بيان لها، إخراج الليبيين من المصحات الطبية في تونس؛ لتراكم الديون وعدم تسديدها من قبل السفارة الليبية.

ويعد محمد هيثم وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق السابقة هو الشريك الأكبر للهادي قريصة في شركة الأريج للخدمات الصحية.

شركة الأريج هي الوكيل الحصري المتعاقد معها من قبل وزارة الصحة منذ سنوات لعلاج المرضى الليبيين في تونس.

واحتكرت الشركة، العلاج ودأبت على إذلال الليبيين الذين يتلقون العلاج بشهادة العديد من المرضى.

وفرضت الشركة، زيادات كبيرة في أسعار العلاج بحجة أنها تقدم خدماتها بالآجل.

المرضى أكدوا أنه ما إن يتوقف الدفع حتى تقوم الشركة بطرد المرضى ووقف العلاج لحين إيداع الأموال في حساباتها.

لا يوجد مقر رسمي للشركة أو موظفين بها بحسب المرضى الذين حاولوا التواصل أكثر من مرة مع إدارتها.