نشر المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي نشرة درجات الحرارة المتوقعة في ليبيا اليوم السبت الموافق 07-01-2023م .
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
«شركة الأريج» للخدمات الطبية بتونس: إخراج الليبيين من المصحات لتراكم الديون
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 07 يناير 2023
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / المشهد
من جسر “وادي الكوف” شرقي #ليبيا، #الحدث_الليبي تتمنى لكم بداية أسبوع موفقة. مح
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
المركز الوطني للأرصاد الجوية: – سقوط أمطار بكمية جيدة على المناطق الساحلية السب
تم النشر منذُ 25 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك