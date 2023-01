اليونيسف: 32 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد في ليبيا

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف، إن 32 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد في ليبيا؛ محذرة من تفاقم ضعف الأطفال بسبب تغير المناخ وندرة المياه.

وأشارت المنظمة الأممية في تقريرها السنوي إلى ارتفاع معدل الهزال والتقزم لدى الأطفال دون الخامسة، في مقابل انخفاض معدل وفيات الأطفال.

ورصد التقرير الأممي تطورات الحماية الاجتماعية لأطفال ليبيا؛ حيث ذكر أن مستويات الالتحاق بالمدارس ظلت مرتفعة؛ مشيرا إلى أن ليبيا الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لديها منحة أطفال، وقد قطعت أشواطا كبيرة في تنفيذها بشكل شبه كامل، وفق البيان.

المصدر: منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف

