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شركة خدمات طبية تونسية تعلن إخراج الليبيين من المصحات لتراكم الديون

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

قالت شركة الأريج للخدمات الطبية في تونس، إنه لن يتم قبول أي حالة مرضية جديدة للمرضى الليبيين، مؤكدة أنه سيتم إخراجهم من المصحات الطبية في تونس؛ لتراكم الديون وعدم تسديدها من قبل السفارة الليبية.

وشركة الأريج هي الوكيل الحصري المتعاقد معها من قبل وزارة الصحة منذ سنوات لعلاج المرضى الليبيين في تونس، واحتكرت الشركة، العلاج ودأبت على إذلال الليبيين الذين يتلقون العلاج بشهادة العديد من المرضى.

وفرضت الشركة، زيادات كبيرة في أسعار العلاج بحجة أنها تقدم خدماتها بالآجل، كما أن المرضى أكدوا أنه ما إن يتوقف الدفع حتى تقوم الشركة بطرد المرضى ووقف العلاج لحين إيداع الأموال في حساباتها.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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