“البيدجا”.. من تهريب البشر إلى مكافحة الحرائق

الوطن| رصد

أعلن مهرب البشر والوقود، عبدالرحمن ميلاد، الشهير بلقب “البيدجا” والذي يشغل حالياً آمر معسكر التدريب بالأكاديمية البحرية في جنزور، عن تنظيم دورة تدريبية لطلبة أكاديمية الدراسات البحرية على منع ومكافحة الحرائق.

وقال “البيدجا” عبر حسابه في موقع فيسبوك، إن الدورة التدريبية استهدفت تعليم الطلاب كيفية إستخدام اسطوانات الحرائق بجميع أنواعها وتعريف الطلبة بأهمية هذه الدورات والاستفادة منها في مجال السلامة.

وأشار “البيدجا” إلى أن هذه الدورة أعطت انطباعا جيدا للطلبة ومكنتهم من كسب الخبرة في مجال مكافحة الحرائق، مبينا أنها تمت تحت إشراف العميد مهندس عارف أبوعبودة بحضور معاون آمر الاكاديمية وبعض الضباط.