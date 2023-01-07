بيان عقيلة والمشري من القاهرة مخيب للآمال

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علق رئيس الحزب الديمقراطي الإخواني محمد صوان، على البيان المشترك بين رئيس مجلس التواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري.

وقال صوان في تصريحات صحفية، :”إن بيان عقيلة والمشري مخيب للآمال ومليء بالفجوات وهو مجرد تدوير لبعض المصطلحات ولا يحمل أي معنى”.

وأضاف أن بيان عقيلة والمشري لا يؤدي إلى تقديم أية حلول سوى التفنن في ترحيل المشاكل والهروب إلى الأمام.

وأكد رئيس الحزب، أن التيار الوطني بالمجلسين وكافة القوى السياسية الداعمة مطالبون باتخاذ خطوات جادة من أجل إنهاء الأزمة.

وطلب صوان بتجاهل مجلسي النواب والأعلى للدولة وتشجيع البعثة الأممية على تشكيل ملتقى حوار جديد، وذلك عقب بيانهما الخميس من القاهرة.

واقترح رئيس الحزب على فريق الحوار الجديد أن يكون عليه التوافق على قاعدة دستورية لا تُقصي أحدًا إلا من خلال القضاء، إضافة إلى قيامه بتشكيل حكومة موحدة تُشرف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.