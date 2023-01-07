البيدجا: طلبة الأكاديمية البحرية اكتسبوا عندنا خبرة في مجال مكافحة الحرائق

أعلن مهرب البشر والوقود عبدالرحمن ميلاد الشهير بالبيدجا والذي يشغل حالياً آمر معسكر التدريب بالأكاديمية البحرية في جنزور، عن تنظيم دورة تدريبية لطلبة أكاديمية الدراسات البحرية على منع ومكافحة الحرائق.

وقال مهرب البشر والوقود، عبر حسابه بفيسبوك، أن الدورة التدريبية استهدفت تعليم الطلاب كيفية إستخدام إسطوانات الحرائق بجميع أنواعه وتعريف الطلبة بأهمية هذه الدورات والاستفادة منها في مجال السلامة.

وأضاف، “أعطت هذه الدورة انطباعا جيدا للطلبة ومكنتهم من كسب الخبرة في مجال مكافحة الحرائق، مشيرا إلى أنها تمت تحت إشراف العميد مهندس عارف أبوعبودة بحضور معاون آمر الاكاديمية وبعض الضباط.