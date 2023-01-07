الطقس في ليبيا.. سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالمدن الشمالية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، اليوم السبت، أن تهطل أمطار متفرقة قد تكون جيدة على بعض مناطق الشمال الغربي مصحوبة بخلايا رعدية أحيانا.

ووفقا للنشرة الجوية الصادرة عن المركز، فقد تكون درجات الحرارة القصوى ضمن معدلاتها الفصلية لشهر يناير، وتتراوح بين 14 و20 درجة مئوية على أغلب المناطق، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق شمال شرق البلاد.

ففي رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، هناك فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات، قد تشهد سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية قد تصحبها خلايا رعدية أحيانا، مع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية.

وفي الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية.

أما في السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.