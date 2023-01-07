السلاك: الصراعات بين القوى الدولية قد تعرقل الحل في ليبيا

الوطن| رصد

قال المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، محمد السلاك، إنه إلى الآن لا يوجد موقف دولي جامع حول ليبيا، فالصراعات الحالية بين القوى الدولية ربما تؤثر في الوصول إلى تفاهم بشأن ملف ليبيا.

وأوضح السلاك، في تصريح، أن أداء البعثة الأممية لم يكن كما ينبغي، وبدا ذلك واضحا من البيان الفضفاض الذي صدر عنها بعد إعلان القاهرة فلم يكن فيه حماس لما جرى بالرغم من أنه يعتبر خطوة إيجابية وتقدم لافت بعد فترة من الجمود.

وأشار إلى أنه من المهم ترجمة هذا النقاط التي تم الاتفاق عليها على أرض الواقع والسير نحو تنفيذ خارطة الطريق للوصول إلى إجراء الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني.

وأضاف السلاك، أن المبعوث الأممي لم نشهد له أي دور أو نشاط، مشيرا إلى أن الدور الدولي في الأزمة الليبية بات باهتا في ظل الصراع الدولي القائم بين الدول الكبري نتيجة التغيرات الدولية والإقليمة الكبرى.

وأكد أن المهمة صعبة وقد وقعت سجالات بين الدول الكبرى في اختيار المبعوث الأممي، ولم يكن هناك اتفاق من يرأس البعثة الأممية في ليبيا، وقد يكون هناك مخطط أخر أو سيناريو أخر، فكل الخيارات مطروحة في حالة الانقسام في ليبيا، ونحن لا نملك إالا التمسك بتحقيق هذا الاستحقاق، لاسيما وأن هناك رغبة في ضخ دماء جديدة في المشهد الليبي وتحقيق الرغبة للشعب الليبي في اختيار من يرأسه أو من ينوب عنه.